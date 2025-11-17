Dreister Einbruch in Wolmirstedt Eigentlich unmöglich - und doch geschafft: Diebe klauen komplette Küche
Einen Einbruch der besonderen Art haben Hausbesitzer in Wolmirstedt erlebt. Denn hier wurde statt ein paar Geräten direkt die komplette Küche gestohlen. So kam es zum irren Diebstahl.
Aktualisiert: 19.11.2025, 16:31
Wolmirstedt - Einbrecher sind der Albtraum jedes Hausbesitzers oder Mieters. Egal ob Schmuck, technische Geräte oder Geld: Alles, was sich schnell entwenden lässt, wandert bei einem Einbruch für gewöhnlich in den Händen der Gauner. Nicht so in Wolmirstedt. Hier sind Anwohner jetzt besonders dreisten Dieben zum Opfer gefallen.