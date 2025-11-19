Für Traditionen und Bauarbeiten: Wie viel Geld will die Stadt Osterburg an ihre Dörfer verteilen? Dazu haben die Stadträte jetzt eine Entscheidung gefällt.

Geld für Dorffeste, Sportvereine und Kultur: Osterburg gibt allen Dörfern ein Stück vom Kuchen

Mit Unterstützung aus der Stadtkasse feiern die Dörfer (wie hier Königsmark) eigene Feste.

Osterburg. - Unter den elf Ortschaften mit 30 Dörfern, die zur Einheitsgemeinde Osterburg gehören, soll das Geld gerechter verteilt werden. Weil eine alte Regelung zum Jahresende ausläuft, mussten die Stadträte am Dienstag über das Wie entscheiden. Doch mit einem Vorschlag aus dem Rathaus waren einige ebenso unzufrieden wie mit der geplanten Abschaffung einer ortsübergreifenden Prioritätenliste. Am Ende wurden die Vorschläge der Verwaltung mehrmals geändert.