Die Halberstädter Nosa ist ein Unternehmensverbund der besonderen Art. Sie vereint unter ihrem Dach unter anderem kommunale Firmen, die das Leben in der Stadt liebenswert machen. Welche Schwerpunkte im Stadtkonzern im Jahr 2026 gesetzt werden.

Von Daseinsfürsorge bis Freizeitspaß – was die Halberstädter Nosa für 2026 plant

Christian Mokosch, Geschäftsführer des Stadtkonzerns Nosa, vor einem Bild seiner Heimatstadt Halberstadt.

Halberstadt. - Dem Gründungsgedanken ist die Nosa seit ihrem Start treu geblieben: Ein Unternehmensverbund soll die Finanzierung von Angeboten wie dem Freizeit- und Sportzentrum oder der Straßenbahn sichern und diese so langfristig für die Halberstädter erhalten. Die Nosa will auch 2026 investieren.