Ausflugstipp im Harz Von New York nach Halberstadt: Schützende Hände in der Altstadt entdecken

Bunt und vielgestaltig präsentieren sie sich, die Hamsas im Hof des Rosenwinkels 18 in Halberstadt. Auch in den Räumen von Klaussynagoge und Mikwenhaus des Berend-Lehmann-Museums kann man sie finden. Manche Arbeiten haben einen persönlichen Bezug zu Halberstadt. Wie das Logo der Ausstellung.