Sie ist das neue Gesicht der Halberstädter Wärmestube. Nancy Kubacki leitet die von der Caritas getragene Einrichtung. Dabei war ihr diese Aufgabe alles andere als vorgezeichnet.

Neue Leiterin der Wärmestube: Nancy Kubacki sorgt für Hilfe in Halberstadt

Halberstadt. - Die Tür steht nicht still. Immerzu wird geklopft, fragend hereingeschaut. Nancy Kubacki nickt, wirft einen Blick auf die ihr gereichten Unterlagen, händigt gegen die Zahlung von 3,50 Euro eine rote Karte aus. Berechtigungen für die „kalte Tasche“. Jeden Monat werden 450 große Einkaufstüten mit Lebensmitteln gefüllt. Die von der Caritas getragene Wärmestube in Halberstadt ist Mitglied der Tafeln in Deutschland.