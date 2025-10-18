Wer Teichsanierung hört, denkt an Entschlammung. Das ist in zahlreichen Gewässern im Harzkreis erprobte Praxis. Im Huy-Ort Eilenstedt sind es aber Gartengeräte, die zum Einsatz kommen. Das hat etwas mit Initiativen vor Ort zu tun.

Warum am Eilenstedter Teich für Wochen Astschere, Säge und Harke das Bild bestimmen

An der Turmwiese in Eilenstedt haben die Arbeiten begonnen. Mit dabei Eilenstedts Bürgermeisterin Diana Wenig (vorn).

Eilenstedt. - Die Sanierung der Teiche ist im Huy ein stetig wiederkehrendes Thema. In vielen Orten müsste an den Dorfgewässern dringend etwas getan werden - doch mangelt es dafür meist am Geld. Die Eilenstedter haben das Problem nun selbst in die Hand genommen.