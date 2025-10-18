weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Langzeitprojekt in der Börde: Puschkin-Schule Oschersleben: Wie die psychische Gesundheit der Schüler gestärkt werden soll

Ein Projekt der Landesvereinigung für Gesundheit Sachsen-Anhalt ist in der Oschersleber Puschkin-Schule gestartet. Über mehrere Jahre soll die psychische und emotionale Gesundheit der Kinder über mehrere Jahre verbessert werden. Was konkret geplant ist.

Von Jan Dahms 18.10.2025, 08:00
Schüler der Puschkinschule Oschersleben lernen mit Diplompsychologe Frederik Haarig und Schulsozialarbeiten Maxi Müller den Umgang mit Emotionen. Foto: Jan Dahms

Oschersleben - Wie erkenne ich negative Gefühle und wie gehe ich damit um? Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigten sich kürzlich die Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen in der Gemeinschaftsschule „A. S. Puschkin“ intensiv.