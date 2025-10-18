Nicht alle Räte sind überzeugt, doch das Projekt geht weiter: Calbe will Fördermittel für den nächsten Bauabschnitt der Fahrradachse beantragen. Die Diskussion zeigt, wie schwierig kommunale Verkehrsplanung zwischen Anspruch, Bürokratie und Tempo werden kann.

Die Schloßstraße soll ein Teil der Fahrradachse werden.

Calbe. - Für den dritten Bauabschnitt der Fahrradachse in Calbe hat der Stadtrat mehrheitlich der Verwaltung den Auftrag gegeben, Fördermittel zu beantragen. Zwei Stadträte stimmten gegen die Vorlage, ein Stadtrat enthielt sich der Stimme. Bürgermeister Sven Hause hatte die Stadträte zu einer Sondersitzung eingeladen, um noch in diesem Jahr den Förderantrag stellen zu können.