weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Schönebeck
    4. >

  4. Stadtentwicklung: Fahrradachse spaltet Calbenser Stadtrat. Mehrheit stimmt trotzdem zu

Stadtentwicklung Fahrradachse spaltet Calbenser Stadtrat. Mehrheit stimmt trotzdem zu

Nicht alle Räte sind überzeugt, doch das Projekt geht weiter: Calbe will Fördermittel für den nächsten Bauabschnitt der Fahrradachse beantragen. Die Diskussion zeigt, wie schwierig kommunale Verkehrsplanung zwischen Anspruch, Bürokratie und Tempo werden kann.

Von Thomas Höfs 18.10.2025, 08:00
Die Schloßstraße soll ein Teil der Fahrradachse werden.
Die Schloßstraße soll ein Teil der Fahrradachse werden. Foto: Thomas Höfs

Calbe. - Für den dritten Bauabschnitt der Fahrradachse in Calbe hat der Stadtrat mehrheitlich der Verwaltung den Auftrag gegeben, Fördermittel zu beantragen. Zwei Stadträte stimmten gegen die Vorlage, ein Stadtrat enthielt sich der Stimme. Bürgermeister Sven Hause hatte die Stadträte zu einer Sondersitzung eingeladen, um noch in diesem Jahr den Förderantrag stellen zu können.