Der Magdeburger Stadtrat soll den Weg freimachen für eine Großinvestition. Die Alternativen sind denkbar schlecht.

Magdeburg. - Es geht um nicht weniger als die Sicherheit Tausender Menschen und den Schutz ganzer Stadtteile vor den Wassermassen der Elbe. Seit Jahren investiert Magdeburg in den Ausbau seines Grabensystems, das bei Hochwasser wie ein Sicherheitsnetz wirken soll. Doch noch fehlen entscheidende Abschnitte – und genau das könnte für die Landeshauptstadt teuer werden. Sollte der Ausbau nicht abgeschlossen werden, droht sogar die Rückzahlung von 3,5 Millionen Euro an Fördermitteln. Und die Zeit läuft. Worum geht es genau?