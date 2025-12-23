Nach der Bescherung Langweile? Das muss nicht sein, denn in Genthin ist was los. Auch an Heiligabend.

Märchen, Kino und Partynacht – Hier kann man an Weihnachten in Genthin ausgehen

Genthin - Wenn die Geschenke geöffnet und die Teller leer sind, kehrt in vielen Wohnzimmern Ruhe ein – manchmal fast ein bisschen zu viel Ruhe. Doch Langeweile muss in Genthin an den Feiertagen nicht aufkommen. Schon Heiligabend lässt sich in der Region einiges erleben.

Los geht es am 24. Dezember auf dem Genthiner Marktplatz: Der Weihnachtsmann kommt – begleitet von den Feuerwehren aus Genthin und Altenplathow. Gemeinsam ziehen sie Richtung Rathaus, wo das letzte Türchen des lebendigen Adventskalenders geöffnet wird. Wer mag, kann vorbeischauen.

Zoomania 2 für Genthiner Nachtschwärmer

In Genthin läuft „Zoomania 2“ am Heiligabend im Kino. Foto: Disney Enterprises/dpa

Später am Abend geht es dann im Gleis 1 in Genthin weiter, wo die Party „Echoes der Nacht X-Mas“ startet. Ab 22 Uhr heißt es All night long mit Klangmusic und einem Oldschool-Set von Freakay.

Ganz großes Kino bietet das Union-Kino Genthin an Heiligabend. Um 14.30 Uhr läuft „Avatar: Fire and Ash“ in 3D, James Camerons neuestes Science-Fiction-Abenteuer (FSK 6, in Begleitung ab 6 Jahren). Um 14.45 Uhr startet der Kinderfilm „Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen“ (FSK 0) und zugleich Zoomania 2 (FSK 6). Später am Abend geht es rasant weiter: Um 22 Uhr stehen gleich drei Filme auf dem Programm: „Stromberg – Wieder alles wie immer“ (FSK 12), „Five Nights at Freddy’s 2“ (FSK 16) und erneut „Zoomania 2“ für Nachtschwärmer.

An den Weihnachtsfeiertagen läuft weiterhin Avatar und das Kino erweitert sein Programm um weitere Neustarts, darunter „SpongeBob-Schwammkopf: Piraten Ahoi!“, „Der Medicus I“I und „Anaconda“. Tickets sind an der Kinokasse oder online erhältlich.

Kreismuseum in Genthin an den Feiertagen geöffnet

Das Kreismuseum Jerichower Land ist an den Feiertagen geöffnet. Foto: Susanne Christmann

Wem der Sinn eher nach Kultur und Märchen steht, der sollte das Kreismuseum Jerichower Land besuchen. In der Sonderausstellung zu Hans Christian Andersen (1805 bis 1875) tauchen Besucher in die Welt von „Die kleine Meerjungfrau“, „Des Kaisers neue Kleider“ oder „Däumelinchen“ ein. Neben Originalillustrationen zeigt die Ausstellung auch filigrane Scherenschnitte des dänischen Dichters. Geöffnet ist am 25. und 26. Dezember jeweils von 14 bis 17 Uhr in der Mützelstraße.

Und wer nach all den stillen Momenten Lust auf Tanzen hat, kann am 25. Dezember beim Christmas-Partyabend im „Lindenhof“ in Genthin feiern. Ab 21 Uhr wird dort die Tanzfläche eröffnet – für alle, die Weihnachten nicht nur besinnlich, sondern auch beschwingt verbringen möchten.