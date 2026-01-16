Inklusion im Harz Warum einige Halberstädter nach einem erfolgreichen Jahr wieder auf Suche sind

Auf dem Rücken der Pferde – nicht nur Reitsportler kennen diesen Spruch. Wie besonders die Begegnung zwischen Mensch und Pferd ist, erlebten in Halberstadt auch Menschen mit mehrfachen Behinderungen. Sie hoffen, dass das auch weiterhin möglich sein wird.