  4. Inklusion im Harz: Warum einige Halberstädter nach einem erfolgreichen Jahr wieder auf Suche sind

Auf dem Rücken der Pferde – nicht nur Reitsportler kennen diesen Spruch. Wie besonders die Begegnung zwischen Mensch und Pferd ist, erlebten in Halberstadt auch Menschen mit mehrfachen Behinderungen. Sie hoffen, dass das auch weiterhin möglich sein wird.

Von Sabine Scholz 16.01.2026, 18:15
Der Kontakt zwischen Mensch und Pferd bietet mehr als therapeutische Impulse. Eine Erfahrung, die alle Beteiligten am inklusiven Reitprojekt von Cecilienstift und Pferdesportverein Gröpertorschule machen durften.
Der Kontakt zwischen Mensch und Pferd bietet mehr als therapeutische Impulse. Eine Erfahrung, die alle Beteiligten am inklusiven Reitprojekt von Cecilienstift und Pferdesportverein Gröpertorschule machen durften. Foto: Stefanie Fehlert/Cecilienstift

Halberstadt. - Von Anfang an war klar, dass das Geld von der Aktion Mensch genau für ein Jahr reichen wird. Doch nach diesem Jahr sind sich alle Beteiligten in Halberstadt einig: Es muss irgendwie weitergehen.