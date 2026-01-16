Auf der Bahnstrecke zwischen Magdeburg und Burg sowie Genthin stehen Veränderungen an. Die Regionalbahn 40 wird von einem neuen Zug abgelöst.

Neue S-Bahn löst Regionalbahn 40 ab: Was das für Pendler in Burg und Genthin bedeutet

Die Strecke der Regionalbahn 40 ist derzeit bis Genthin verlängert. Ab 2028 soll eine neue S-Bahn zwischen Schönebeck und Burg, teilweise auch Genthin pendeln.

Burg/Genthin - Auf der Bahnstrecke zwischen Magdeburg und Genthin stehen Veränderungen an. Grund dafür ist eine neue S-Bahn, die zwischen Schönebeck und Burg eingesetzt werden soll. Und Auswirkungen auf die Regionalbahn 40 hat.