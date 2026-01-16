Am 19. Januar endet die Umtauschfrist für alle, die ihren Führerschein zwischen 1999 und 2001 gemacht haben. Doch die Termine im Landkreis Börde werden knapp.

Bei der Führerscheinstelle in Oschersleben gibt es im Moment lange Wartezeiten.

Oschersleben - In den Führerscheinstellen in Oschersleben und Haldensleben ist in diesen Tagen Akkordarbeit gefordert. Wie auch in den vergangenen Jahren endet zum 19. Januar die Frist zum Umtausch alter Führerscheine gegen neue. Diesmal sind all diejenigen an der Reihe, die ihre Fahrerlaubnis zwischen dem 1. Januar 1999 und dem 31. Dezember 2001 erworben haben.