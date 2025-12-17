Auch in diesem Jahr wird es in der Schlanstedter Kirche einen Gottesdienst am 24. Dezember geben. Einen Gottesdienst, der auch in diesem Jahr einen besonderen Höhepunkt beinhalten wird.

Was den Gottesdienst an Heiligabend in Schlanstedt besonders macht

Die Proben für den Gottesdienst in Schlanstedt laufen bereits auf Hochtouren.

Schlanstedt. - „Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, wie das damals angefangen hat“, sagt Yvonne Götz. „Irgendwer hatte gefragt, ob ich das nicht machen könnte – und ich hab ja gesagt. Das ist jetzt schon lange her.“