Am Abend des 26. April steht in dem Vorharz-Ort Wegeleben eine Scheune in Flammen. Nun sucht die Harzer Polizei nach Zeugen, die Hinweise zu dieser Brandstiftung geben können.

Wegeleben. - Die Beamten des Polizeireviers Harz suchen Zeugen, die bei der Aufklärung einer aktuellen Brandstiftung in Wegeleben helfen können.

Am Samstagabend, 26. April, wurden gegen 22 Uhr Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in der Langen Reise in Wegeleben gerufen. Wie ein Sprecher des Polizeireviers Harz mitteilte, war nach ersten Erkenntnissen ein in einem Fenster der leerstehenden Scheune steckender Weihnachtsbaum durch unbekannte Täter in Brand gesetzt worden. In der Folge gerieten die über dem Fenster befindlichen Balken der Scheune in Brand.

Zeugen können sich im Revier in Halberstadt über die Website der Polizei melden

Durch das Feuer entstand laut Polizei ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Insgesamt waren 44 Einsatzkräfte der Feuerwehr und ein Bausachverständiger des Technischen Hilfswerkes (THW) vor Ort.

Sachdienliche Hinweise zu den Taten und/oder tatverdächtigen Personen erbittet das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter der Telefonnummer 03941/674-293 oder online über das elektronische Polizeirevier, das über die Website der Landespolizei zu finden ist.