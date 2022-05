Wer die neuen Betreiber des Osterwiecker Hotels sind

Osterwieck - Eine größere Gruppe, die in Osterwieck eine Unterkunft suchte, hatte zuletzt ein Problem. Das Hotel „Brauner Hirsch“ war mehr oder weniger geschlossen.

Telefonnummern waren nicht erreichbar, Mails wurden nach Schilderungen Betroffener nicht beantwortet. Schlecht auch für den nach der harten Corona-Zeit wieder aufkeimenden Tourismus in der Fachwerkstadt. Ist das Hotel am Voigteiplatz doch das einzige in der Stadt mit einer Größenordnung von über 50 Betten.

Bärbel und Ralph Haarnagel hatten das 1728 erbaute und in seiner Geschichte lange als Lokal genutzte Gebäude vor dem Verfall gerettet und 1997 hier ein Hotel eröffnet. Nach 24 arbeitsreichen Jahren verkauften sie es im vergangenen Jahr an einen norddeutschen Immobilieninvestor, der von dem Osterwiecker Fachwerkensemble schlicht begeistert war. Selbst betreiben wollte er das Hotel nicht, sondern er verpachtete es an junge Ostharzer Hoteliers. Mit oben geschilderten Ergebnissen.

Der Pachtvertrag ist Ende April ausgelaufen. Der Wechsel zu neuen Pächtern erfolgte fließend. Sie kommen aus dem Stadtgebiet: Philipp Jesse aus Stötterlingen sowie Malte Theuerkauf aus Osterwieck. Gemeinsam haben sie eine Betreibergesellschaft gegründet, mit Philipp Jesse als Geschäftsführer. Der Stötterlingener, der in Deersheim aufgewachsen ist, ist ausgebildeter Koch und hegte schon seit längerem den Wunsch, sich selbstständig zu machen. Im Hotel wird er als Küchenchef agieren. Für die Organisation des Übernachtungsbetriebs wird zum Juni eine Hotelmanagerin eingestellt.

Malte Theuerkauf, dem auch das Osterwiecker Eventwerk gehört, wird jetzt nicht die Branche wechseln. Er will sich im Hintergrund um die Vermarktung kümmern, Kooperationen aufbauen und sein Netzwerk einbringen. Besitzt er doch jahrelange Erfahrungen aus der Organisation von Fachmessen sowie vielfältigen Veranstaltungen im Eventwerk.

Dass die Zwei jetzt das Hotel übernehmen, war nicht „von langer Hand“ geplant, sondern eher dem Zufall geschuldet, eine Verpachtungsanzeige des Investors gelesen zu haben.

Gleichwohl war auch das Eventwerk von den Problemen seit dem Wechsel im „Braunen Hirsch“ betroffen. Künstlern, aber auch Gesellschaften, die Feiern im Eventwerk ausrichteten, konnten keine oder nicht genügende Übernachtungen mehr vor Ort vermittelt werden. Philipp Jesse hatte zuvor schon als Catering-Partner mit dem Eventwerk zusammengearbeitet.

Was die neuen Partner jetzt vorhaben

Nun sind sie also Partner, werden aber das Hotel nicht sofort eröffnen, sondern erst zum 31. August. Bis dahin sollen Gebäude und Inventar von Grund auf renoviert und neu ausgestattet werden. Von frischer Farbe für die Hauptfassade bis im Innern zu Fußbodenbelägen, Wandgestaltungen, Mobiliar und auch technischer Ausstattung. „Ziel ist es, das Haus fit für die nächsten 20 Jahre zu machen“, sagte Malte Theuerkauf.

Alle Arbeiten werden in den vier Monaten nicht zu leisten sein. Von den 24 Hotelzimmern sollen bis dahin die ersten elf renoviert werden. Um wirklich alles modernisiert zu haben, wollen sie sich bis Ende 2023 Zeit geben. Wobei sich auch der Eigentümer an den Vorhaben beteiligt.

Um jetzt Platz im Haus zu schaffen, laden die neuen Pächter für Sonntag, 22. Mai, von 9 bis 14 Uhr zu einem Flohmarkt im „Braunen Hirsch“ ein. Einrichtungsgegenstände, die an dem Tag keine Abnehmer finden, wolle man einer Ukraine-Hilfsorganisation zur Ausstattung von Wohnungen zur Verfügung stellen.

Der „Braune Hirsch“ war unter der Regie von Familie Haarnagel nicht nur eine Anlaufstelle für Touristen gewesen. Restaurant und Saal wurden ebenso gern von Osterwieckern aufgesucht. Im Saal fanden auch viele öffentliche Veranstaltungen bis hin zu Stadtratssitzungen statt.

Was den Restaurantbetrieb betrifft, soll dieser nach der Neueröffnung täglich erfolgen. Unter der Woche abends, am Wochenende auch mittags. Und es soll an den Wochenenden einen Cafébetrieb geben. Was auch Touristen freuen dürfte, denn ein fehlendes Café wird in der Altstadt regelmäßig als Schwachpunkt aufgeführt.

Am 20. Juni wird der „Braune Hirsch“ als Hotel 25 Jahre alt werden. Ein Haus, das unabhängig von seiner jahrhundertelangen Vorgeschichte eine ganz eigene Tradition aufgebaut hat. So waren hier Hollywood-Star George Clooney, Verona Pooth, die Sängerin Linda Hesse und mehrfach „Die Prinzen“ zu Gast. Zum Jubiläumstag selbst wird das Haus geschlossen sein. Aber mit Blickrichtung Neueröffnung am 31. August. Sogar die Uhrzeit steht schon fest: 15 Uhr.