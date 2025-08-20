Ende März 2025 ist in Langenstein die erste Tante-Enso-Filial im Harz eröffnet worden: Ob die Erwartungen erfüllt wurden und welche Pläne die Macher vor Ort noch haben.

Wie die Bilanz der Langensteiner Tante-Enso-Filiale nach fünf Monaten aussieht

Die Tante-Enso-Karte ist der Schlüssel, um in den aktuell bundesweit 75 Filialen rund um die Uhr einkaufen zu können.

Langenstein. - Sie kam, sah und siegte: Das gilt für die Tante -Enso-Filiale, die seit Ende März dieses Jahres in Langenstein Einkaufen rund um die Uhr an sieben Tagen pro Woche garantiert. Wenn man denn die Tante-Enso-Karte im Portemonnaie hat. Und die besitzen rund um Langenstein überraschend viele Menschen. Was zeigt: Tante Enso strahlt über die Grenzen der Gemeinde hinweg.