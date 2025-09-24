Verschlammte und sanierungsbedürftige Teiche sind vielerorts im Huy ein Problem. Auch in Eilenstedt, wo der Turmteich kaum noch als solcher zu erkennen ist. Doch hier kommt jetzt Bewegung in die Angelegenheit.

Wie die Einwohner in Eilenstedt um ihren Teich kämpfen

Von einem Teich ist hier nicht mehr wirklich etwas zu erkennen.

Eilenstedt. - Teiche gibt es viele in den Orten der Gemeinde Huy. Doch viele davon sind in einem eher schlechten Zustand. Das trifft auch auf den Eilenstedter Turmteich zu, der trocken und so zugewachsen ist, dass er kaum noch als Teich erkennbar ist.