  4. Bürgerschaftliches Engagement im Huy: Wie die Einwohner in Eilenstedt um ihren Teich kämpfen

Verschlammte und sanierungsbedürftige Teiche sind vielerorts im Huy ein Problem. Auch in Eilenstedt, wo der Turmteich kaum noch als solcher zu erkennen ist. Doch hier kommt jetzt Bewegung in die Angelegenheit.

Von Maria Lang 24.09.2025, 10:00
Von einem Teich ist hier nicht mehr wirklich etwas zu erkennen. Foto: Maria Lang

Eilenstedt. - Teiche gibt es viele in den Orten der Gemeinde Huy. Doch viele davon sind in einem eher schlechten Zustand. Das trifft auch auf den Eilenstedter Turmteich zu, der trocken und so zugewachsen ist, dass er kaum noch als Teich erkennbar ist.