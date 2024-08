Schon seit Monaten ist der Breite Weg in Halberstadts Zentrum auf rund 230 Metern Länge aufgerissen. Wie lange bleibt das so?

Die Umgestaltung des Breiten Wegs in Halberstadts erfordert umfangreiche Tiefbauarbeiten.

Halberstadt. - 230 Meter – so lang ist der Bereich, in dem der Breite Weg im Herzen Halberstadts gerade aufgerissen ist. Seit Monaten nun schon. Ist ein Ende in Sicht?