Wie bedeutend sie ist, die Sammlung des Naturkundemuseums Heineanum in Halberstadt, ist der breiten Öffentlichkeit nicht geläufig. Das zu ändern, hat sich Museumschef Rüdiger Becker auf die Fahnen geschrieben. Schließlich hat das Haus wirklich Bemerkenswertes zu bieten.

Rüdiger Becker, hier vor der Vitrine mit Vögeln aus aller Welt, ist seit zehn Jahren Direktor des Naturkundemuseums Heineanum in Halberstadt.

Halberstadt. - „Warum verkaufen Sie das nicht einfach alles?“ Dieser eine Satz wirkt immer noch nach – und spornt Rüdiger Becker zusätzlich an, die Schätze, die er hütet, bekannter zu machen. Seit zehn Jahren ist er Chef des Halberstädter Naturkundemuseums Heineanum.