Museen im Harz Wie Rüdiger Becker in Halberstadt verborgene Schätze bekannter macht
Wie bedeutend sie ist, die Sammlung des Naturkundemuseums Heineanum in Halberstadt, ist der breiten Öffentlichkeit nicht geläufig. Das zu ändern, hat sich Museumschef Rüdiger Becker auf die Fahnen geschrieben. Schließlich hat das Haus wirklich Bemerkenswertes zu bieten.
27.01.2026, 06:30
Halberstadt. - „Warum verkaufen Sie das nicht einfach alles?“ Dieser eine Satz wirkt immer noch nach – und spornt Rüdiger Becker zusätzlich an, die Schätze, die er hütet, bekannter zu machen. Seit zehn Jahren ist er Chef des Halberstädter Naturkundemuseums Heineanum.