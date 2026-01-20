Museen im Harz Heineanum Halberstadt: Schätze der Wissenschaft mit dem Smartphone entdecken
Nicht nur die „lebenden“ Fenster machen dieses Museum in Halberstadt besonders. Es hat Schätze, die Wissenschaftsgeschichte ebenso erzählen wie Urzeitgeschichte. Die Präsentation dieser Schätze bedarf dringend einer Überarbeitung. Das ist dafür geplant.
20.01.2026, 14:00
Halberstadt. - „Der Handlungsbedarf ist dringend, und das schon seit Längerem“, sagt Rüdiger Becker. Der Direktor des Halberstädter Naturkundemuseums Heineanum ist froh, dass jetzt endlich wichtige Veränderungen auf den Weg gebracht sind.