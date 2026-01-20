weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  4. Museen im Harz: Heineanum Halberstadt: Schätze der Wissenschaft mit dem Smartphone entdecken

Nicht nur die „lebenden“ Fenster machen dieses Museum in Halberstadt besonders. Es hat Schätze, die Wissenschaftsgeschichte ebenso erzählen wie Urzeitgeschichte. Die Präsentation dieser Schätze bedarf dringend einer Überarbeitung. Das ist dafür geplant.

Von Sabine Scholz 20.01.2026, 14:00
Rüdiger Becker vor den Fenstermonitoren des Halberstädter Naturkundemuseums Heineanum.
Rüdiger Becker vor den Fenstermonitoren des Halberstädter Naturkundemuseums Heineanum. Foto: Sabine Scholz

Halberstadt. - „Der Handlungsbedarf ist dringend, und das schon seit Längerem“, sagt Rüdiger Becker. Der Direktor des Halberstädter Naturkundemuseums Heineanum ist froh, dass jetzt endlich wichtige Veränderungen auf den Weg gebracht sind.