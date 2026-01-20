Museen im Harz Heineanum Halberstadt: Schätze der Wissenschaft mit dem Smartphone entdecken

Nicht nur die „lebenden“ Fenster machen dieses Museum in Halberstadt besonders. Es hat Schätze, die Wissenschaftsgeschichte ebenso erzählen wie Urzeitgeschichte. Die Präsentation dieser Schätze bedarf dringend einer Überarbeitung. Das ist dafür geplant.