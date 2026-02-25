Wo im Landkreis Harz künftig Windräder stehen sollen, sorgt für Streit. Nun wird eine entscheidende Weiche gestellt – und ein brisantes Gebiet sorgt für besonders viel Zündstoff.

Im Landkreis Harz wird aktuell über zwölf denkbare Vorranggebiete für neue Windkraftanlagen diskutiert.

Landkreis Harz. - Deutschland und die Energiewende: Solar- und Windenergie sollen helfen, die Klimaschutzziele zu erreichen. Dass mit Windkraft erzeugter Strom auch gut dafür ist, Klima und Geldbeutel gleichermaßen zu schonen, hat der Windpark Druiberg bei Dardesheim/Badersleben bewiesen. Als allerorten Strompreise explodierten, boten die Betreiber Anwohnern besonders günstige Stromtarife an. Nun steht die Frage im Raum, wo konkret im Landkreis Harz perspektivisch auf Windkraft gesetzt wird. Eine wichtige Weiche dafür wird am Donnerstag, 26. Februar, gestellt.