Vermieter verzweifelt „Wir sind mit den Nerven am Ende“: Problemmieter terrorisiert Nachbarschaft in Halberstadt

Ein einzelner Mieter bringt ein ganzes Wohnviertel in Halberstadt an den Rand der Verzweiflung. Nächtlicher Lärm, zerstörte Möbel und Polizeieinsätze sorgen seit Wochen für Angst und Frust bei den Nachbarn und beim Vermieter. Der versucht sich nun zu wehren.