  4. Vermieter verzweifelt: „Wir sind mit den Nerven am Ende“: Problemmieter terrorisiert Nachbarschaft in Halberstadt

Ein einzelner Mieter bringt ein ganzes Wohnviertel in Halberstadt an den Rand der Verzweiflung. Nächtlicher Lärm, zerstörte Möbel und Polizeieinsätze sorgen seit Wochen für Angst und Frust bei den Nachbarn und beim Vermieter. Der versucht sich nun zu wehren.

Von Thomas Kügler. 06.09.2025, 06:00
Ärger mit Problemmieter: Sie wollen endlich Ruhe inder Nachbarschaft: Gabriele Leegewig, Verena Naumann, Patrick Bergknecht, Hartmut Lubert und Raquelina Macamo (v.l.n.r.) fordern die Behörden zum Handeln auf.
Halberstadt. - Abseits der Hauptstraße und verkehrsberuhigt. Eigentlich sind der Emersleber Weg und der Landgraben in Halberstadt eine ruhige Gegend. Doch mit der Erholung ist es seit einem Vierteljahr vorbei. Ein Anwohner die Nachbarschaft.