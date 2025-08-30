Im Frühjahr atmeten viele Halberstädter auf. Die Obdachlose Ines H., die jahrelang ein Ärgernis war, hatte sich in eine Einrichtung begeben. Doch die Behandlung wurde abgebrochen. Die Frau übernachtet aktuell unter einem Baum. Wie geht es nun weiter?

Wirbel um Obdachlose Ines H. in Halberstadt: Warum sie wieder unter einem Baum schläft

Die Obdachlose Ines H. hatte ein Lager im Mühlenweg in Halberstadt errichtet. Dieses Durcheinander hat das Ordnungsamt längst beseitigt.

Halberstadt. - Die Obdachlose Ines H. sorgt seit mehr als zwei Jahren in Halberstadt für jede Menge Aufregung und Ärger. Nach einem Tauziehen zwischen Ämtern und Justiz schien sich die Lage im Frühjahr zu entspannen. Das Amtsgericht Wernigerode bestellte für die Frau einen Betreuer, und die 56-Jährige nahm einen Platz in der Obdachlosenunterkunft in Halberstadt in Anspruch. Inzwischen aber lebt sie wieder auf der Straße.