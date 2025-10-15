Vorerst sieht es erst einmal nicht so aus, dass die Stadt Osterwieck genügend Scheine in der Kasse haben wird.

Stadt Osterwieck. - Es laufen derzeit zwar einige Investitionen im Gebiet der Stadt Osterwieck, doch schaut man genauer hin, handelt sich es sich im Wesentlichen um Vorhaben, die noch auf dem Stadthaushalt 2025 beruhen, oder um Baumaßnahmen von übergeordneten Trägern beziehungsweise Privaten.

Denn haushaltstechnisch sind der Kommune weiterhin die Hände gebunden, befindet sie sich schon das ganze Jahr in einer sogenannten vorläufigen Haushaltsführung. Der Etat steht im Minus, und an eine Haushaltsgenehmigung mit Kreditaufnahme etwa ist auch weiterhin nicht zu denken, so lange die offenen Jahresabschlüsse nicht aufgearbeitet sind.

Das sind Probleme mit Ansage, doch bestand vor einem Jahr immerhin noch die Hoffnung, dass die Jahresrechnungen von 2013 bis 2023 bis diesen Herbst vorliegen und wieder halbwegs Normalität eintreten würde. Doch es wird länger dauern, möglicherweise noch bis ins Frühjahr 2026.

Kämmerin Kristin Reilein sagte zum Bearbeitungsstand auf Anfrage, die Abschlüsse von 2013 und 2014 seien vom Stadtrat beschlossen, von 2015 bis 2018 liegen sie zur Prüfung bei der Kreisverwaltung, für 2019 seien noch Zuarbeiten nötig, momentan arbeite sie das Jahr 2020 auf. Für den Haushalt 2026 müsse dann auch noch der Abschluss 2024 fertig sein.

Wie konnte es zu diesem Dilemma überhaupt kommen? Zum Jahr 2013 wurde in den Kommunen des Landes die doppelte Buchführung als neues Haushaltssystem eingeführt. Dafür musste die Verwaltung alles Eigentum von der kommunalen Straße bis zum Möbelstück erfassen und bewerten, um eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Das zog sich bis 2018 hin. Bald darauf folgte Corona.

Viele Kommunen haben dieses Problem. Das Land Sachsen-Anhalt hatte deshalb voriges Jahr die Daumenschrauben gegenüber den säumigen Kommunen angezogen. Aus Kämmerer-Kreisen weiß Kristin Reilein, dass es in Sachsen-Anhalt vor allem kleine Städte und Gemeinden mit entsprechend wenig Personal betreffe.

Ist dann aber für 2026 wieder Land in Sicht? Die Kämmerin geht eher nicht davon aus. Im kommenden Jahr werden der Stadt keine Schlüsselüberweisungen vom Land überwiesen, eine der größten Einnahmequellen. Das ist den komplizierten Regularien des Finanzausgleichs geschuldet, weil die Stadt zuvor durch Gewerbesteuernachzahlung eines Unternehmens so hohe Steuereinnahmen hatte. Der Finanzplan für 2026 geht daher bisher von fast vier Millionen Euro Defizit aus. Dieses Jahr ist es eine Million.

Momentan aber setzt Kristin Reilein all ihre Zeit für das Aufarbeiten der Jahresrechnungen ein. Erst danach will sie sich an den Haushalt 2026 setzen, für dessen Erstellung sie einen Zeitaufwand von gut einem Monat schätzt, bevor das Zahlenwerk in die Stadtratsgremien zur Diskussion und Beschlussfassung geht.

Mit dem Haushalt 2026 wird dann auch die Antwort auf die Frage einhergehen, ob die im Zuge der Grundsteuerreform für 2025 beschlossenen städtischen Hebesätze für die Grundsteuern A (Acker) und B (bebaute Flächen) noch einmal verändert werden.

Zur Erinnerung: Der Grundsteuer-Hebesatz A wurde von 400 auf 560 angehoben, der Hebesatz B von 400 auf 500. Aber vom Stadtrat mit der Absicht beschlossen, nach einem Jahr zu überprüfen, dass im Gesamtaufkommen nicht mehr Grundsteuern eingenommen werden als vor der Reform.

Nach Auskunft von Kristin Reilein seien die Einnahmen aus der A-Steuer etwas höher als geplant, aus der B-Steuer etwas geringer. Insgesamt aber passe es etwa. Sie würde aus ihrer Sicht daher empfehlen, die Steuerhebesätze zu belassen. Aber das müsse letztendlich der Stadtrat entscheiden.

Übrigens deutet sich im weiteren Vorausblick auch für den Stadthaushalt 2027 noch ein Defizit an. Mit Investitionen würde es daher eigentlich weiterhin eher mau aussehen. Doch es sind ja der Stadt jüngst knapp fünf Millionen Euro Investitionsgelder aus dem Sondervermögen des Bundes angekündigt worden, die einiges ermöglichen sollen. Kristin Reilein sagte dazu allerdings, dass bisher noch keine genaueren Informationen eingegangen seien zum Beispiel darüber, ob das Geld mit einem Mal oder über mehrere Jahre ausgezahlt wird.