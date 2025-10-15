Magdeburger Museum zeigt einmalige Modelle Nie gebaut: So sollte Nachfolger des DDR-Kult-Mopeds Simson aussehen
Im Technikmuseum Magdeburg stehen ab sofort zwei einmalige Prototypen von nie produzierten Simson-Modellen. Der Designer persönlich hat sie dem Museum verkauft.
Aktualisiert: 15.10.2025, 17:18
Magdeburg. - Einmalige Simson-Prototypen sind in das Technikmuseum Magdeburg eingezogen. Der Designer persönlich hat sie dem Museum verkauft. Gefahren wurden sie nie – sie bestehen nämlich nur aus Holz und Pappmaché. Warum sie dennoch so wertvoll sind.