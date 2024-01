Halberstadts Vogelkundemuseum hütet ganz besondere Wissenschaftsschätze. Die sollen nun weiter erforscht werden. Was das mit der Digitalisierung zu tun hat.

Wissen auf Knopfdruck in Halberstadts Vogelkundemuseum

Rüdiger Becker, Direktor des Heineanums in Halberstadt, zeigt, wie einfach und schnell man an der neuen digitalen Schauwand nähere Informationen erhalten kann.

Halberstadt. - Sind Sie schon Ferdinand Heine begegnet? Nicht? Dann wird es höchste Zeit. Schließlich ist ihm eine einzigartige Sammlung zu verdanken, die Halberstadt in der Welt der Vogelkunde zu einem bekannten Ort macht. Und treffen kann man ihn in dem nach ihm benannten Museum am Domplatz 36.