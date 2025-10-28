Empörung bei Mietern aus Osterwieck: Seit einem halben Jahr leben Bewohner der Florian-Geyer-Straße und am Teichdamm ohne Heizung. Was hinter der Versorgungskrise steckt.

Wohnungen im Harz bleiben kalt: Mieter aus Osterwieck seit einem halben Jahr ohne Heizung

Hier bleiben die Wohnungen in Osterwieck kalt: in den Mehrfamilienhäusern am Teichdamm 14 a und b. Außerdem ist die Heizung in den Immobilien in der Florian-Geyer-Straße 4a bis d abgestellt.

Osterwieck. - 13 Grad im Badezimmer. 15 Grad in der Stube. Mit zwei Jacken und zwei Hosen übereinander versuchen Bärbel Prochaska und ihr Mann, sich der anhaltenden Kälte in ihrer Wohnung zu widersetzen. Nur für ihren Chihuahua sei die Situation noch unerträglicher, berichten die Osterwiecker.