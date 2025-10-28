weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
Empörung bei Mietern aus Osterwieck: Seit einem halben Jahr leben Bewohner der Florian-Geyer-Straße und am Teichdamm ohne Heizung. Was hinter der Versorgungskrise steckt.

Von Vera Heinrich 28.10.2025, 06:00
Hier bleiben die Wohnungen in Osterwieck kalt: in den Mehrfamilienhäusern am Teichdamm 14 a und b. Außerdem ist die Heizung in den Immobilien in der Florian-Geyer-Straße 4a bis d abgestellt.
Hier bleiben die Wohnungen in Osterwieck kalt: in den Mehrfamilienhäusern am Teichdamm 14 a und b. Außerdem ist die Heizung in den Immobilien in der Florian-Geyer-Straße 4a bis d abgestellt. Foto: Vera Heinrich

Osterwieck. - 13 Grad im Badezimmer. 15 Grad in der Stube. Mit zwei Jacken und zwei Hosen übereinander versuchen Bärbel Prochaska und ihr Mann, sich der anhaltenden Kälte in ihrer Wohnung zu widersetzen. Nur für ihren Chihuahua sei die Situation noch unerträglicher, berichten die Osterwiecker.