Im Wohnquartier Schuhstraße besitzt die Wohnungsbaugenossenschaft Halberstadt nicht nur die Wohnhäuser, sondern seit 2022 auch die Straßen. Bauleute prägen aktuell das Bild in der letzten und längsten Straße in dem Innenstadtviertel.

Mächtig sind die Wurzeln der vor zwei Jahren gefällten alten Ahornbäume, die jetzt im Zuge der Sanierung der parallel zum Hohen Weg in Halberstadt verlaufenden Straße ausgerodet werden.

Halberstadt. - 2022 erwarb die Wohnungsbaugenossenschaft Halberstadt (WGH) die Querstraßen der Schuhstraße sowie die parallel zum Hohen Weg verlaufende Straße dieses Quartiers. Das Ziel: Gehwege und Straßen zu sanieren. Das Vorhaben ist jetzt in der letzten Phase.