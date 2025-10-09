weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halberstadt
    4. >

  4. Straßensperrung in Halberstadt: Wohnungsbaugenossenschaft Halberstadt gestaltet Straße in der Innenstadt komplett um

Straßensperrung in Halberstadt Wohnungsbaugenossenschaft Halberstadt gestaltet Straße in der Innenstadt komplett um

Im Wohnquartier Schuhstraße besitzt die Wohnungsbaugenossenschaft Halberstadt nicht nur die Wohnhäuser, sondern seit 2022 auch die Straßen. Bauleute prägen aktuell das Bild in der letzten und längsten Straße in dem Innenstadtviertel.

Von Sabine Scholz 09.10.2025, 10:30
Mächtig sind die Wurzeln der vor zwei Jahren gefällten alten Ahornbäume, die jetzt im Zuge der Sanierung der parallel zum Hohen Weg in Halberstadt verlaufenden Straße ausgerodet werden.
Mächtig sind die Wurzeln der vor zwei Jahren gefällten alten Ahornbäume, die jetzt im Zuge der Sanierung der parallel zum Hohen Weg in Halberstadt verlaufenden Straße ausgerodet werden. Foto: Holger Wegener

Halberstadt. - 2022 erwarb die Wohnungsbaugenossenschaft Halberstadt (WGH) die Querstraßen der Schuhstraße sowie die parallel zum Hohen Weg verlaufende Straße dieses Quartiers. Das Ziel: Gehwege und Straßen zu sanieren. Das Vorhaben ist jetzt in der letzten Phase.