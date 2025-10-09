Straßensperrung in Halberstadt Wohnungsbaugenossenschaft Halberstadt gestaltet Straße in der Innenstadt komplett um
Im Wohnquartier Schuhstraße besitzt die Wohnungsbaugenossenschaft Halberstadt nicht nur die Wohnhäuser, sondern seit 2022 auch die Straßen. Bauleute prägen aktuell das Bild in der letzten und längsten Straße in dem Innenstadtviertel.
09.10.2025, 10:30
Halberstadt. - 2022 erwarb die Wohnungsbaugenossenschaft Halberstadt (WGH) die Querstraßen der Schuhstraße sowie die parallel zum Hohen Weg verlaufende Straße dieses Quartiers. Das Ziel: Gehwege und Straßen zu sanieren. Das Vorhaben ist jetzt in der letzten Phase.