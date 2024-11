Geschenkaktion im Harz Wunschbaum: So können Halberstädter Kinderwünsche wahr werden lassen

Ein Geschenk zu Weihnachten: Das können sich nicht alle Familien in Halberstadt für ihre Kinder leisten. Dank eines Wunschbaums in den Rathauspassagen sollen die Wünsche der Kinder dennoch in Erfüllung gehen. Wie die Aktion funktioniert.