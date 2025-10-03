weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Schönebeck
    4. >

  4. Ausverkauf und Schließung: Ein Abschied mit Tränen

Ausverkauf und Schließung Ein Abschied mit Tränen

Ein Stück Schönebecker Händlergeschichte geht verloren: Nach 118 Jahren schließt das Traditionsunternehmen Firma Kilz am Markt. Heute beginnt der traurige Ausverkauf. Die Gründe dafür sind vielschichtig.

Von Olaf Koch 03.10.2025, 14:08
Den Tränen immer wieder nah: Elke Kromnik (links), hier mit ihrer langjährigen Kollegin Elke Zapke, beschreiten ab heute den wohl schwersten Weg des Geschäfts und der Firma Kilz. Vermutlich im März des nächsten Jahres wird komplett geschlossen.
Den Tränen immer wieder nah: Elke Kromnik (links), hier mit ihrer langjährigen Kollegin Elke Zapke, beschreiten ab heute den wohl schwersten Weg des Geschäfts und der Firma Kilz. Vermutlich im März des nächsten Jahres wird komplett geschlossen. Foto: Olaf Koch

Schönebeck. - Ein traditionsreicher Name verschwindet vom Schönebecker Markt: Firma Kilz, 1908 als Schleif- und Schmiedemeisterbetrieb von Richard Kilz gegründet, wird Anfang 2026 endgültig schließen. Damit endet nach 118 Jahren eine Ära, die Generationen von Schönebeckern geprägt hat.