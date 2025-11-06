Seit mehr als zwei Wochen ist die Bahnstrecke zwischen Wernigerode und Halberstadt im Harz gesperrt. Das hat bei Bahnkunden für viel Unmut gesorgt. Nun gibt es gute Nachrichten.

Michael Lehmann von STRABAG Rail überwacht die Arbeiten zwischen Halberstadt und Wernigerode.

Halberstadt. - Nach mehr als 50 Jahren im Betrieb sind die Bahnschwellen zwischen Halberstadt und Wernigerode marode. Derzeit werden sie ersetzt und deswegen ist die Strecke derzeit gesperrt. Reisende und Pendler müssen auf die Busse des Schienenersatzverkehrs (SEV) ausweichen und dies ist mit deutlich längeren Reisezeiten verbunden. Doch für die Bahnkunden gibt es Hoffnung.