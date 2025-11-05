Drama am Mittellandkanal 100.000 Euro versenkt: Mercedes stürzt in den Mittellandkanal - Bergung dauert Stunden
Ein Binnenschiffer aus Berlin erlebt in Bülstringen eine Tragödie: Beim Verladen seines Fahrzeugs stürzt der Wagen bei Bülstringen in den Mittellandkanal. Die Bergung verzögert sich, der Einsatz zieht sich über Stunden hin.
Aktualisiert: 05.11.2025, 16:12
Bülstringen - Das Unglück ereignete sich bereits am Dienstagmittag in der Nähe des Bülstringer Hafens. Beim Verladen eines Fahrzeugs auf ein Güterschiff kam es zu einem folgenschweren Zwischenfall: Nach Polizeiangaben stürzte das Auto aufgrund eines Defekts am Kran in den Mittellandkanal.