Ein Binnenschiffer aus Berlin erlebt in Bülstringen eine Tragödie: Beim Verladen seines Fahrzeugs stürzt der Wagen bei Bülstringen in den Mittellandkanal. Die Bergung verzögert sich, der Einsatz zieht sich über Stunden hin.

Mit Hilfe eines Krans wird ein Mercedes aus dem Mittellandkanal bei Bülstringen (Landkreis Börde) geborgen. Beim Verladen auf ein Güterschiff war das Fahrzeug ins Wasser gestürzt.

Bülstringen - Das Unglück ereignete sich bereits am Dienstagmittag in der Nähe des Bülstringer Hafens. Beim Verladen eines Fahrzeugs auf ein Güterschiff kam es zu einem folgenschweren Zwischenfall: Nach Polizeiangaben stürzte das Auto aufgrund eines Defekts am Kran in den Mittellandkanal.