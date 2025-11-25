Christian Waeke wagt sich auf den Hexenweg. Warum gerade diese Wanderung den Grauinger an seine Grenzen bringt und welche überraschenden Erfahrungen er dabei macht.

Auf dem Brocken: Christian Waeke erreicht den verschneiten Gipfel (1.141 Meter) – ein Moment voller Freude, Stille und Selbstreflexion.

Grauingen/Harz - „Es ist für mich das letzte Abenteuer in diesem Jahr“, sagt Christian Waeke, zieht den Rucksack fest und lächelt. Dann geht es für den Grauinger mit dem Zug von Haldensleben nach Osterode – Startpunkt für ein Vorhaben, das sich sehen lassen kann: fast 100 Kilometer in drei Tagen, einmal über den gesamten Harzer-Hexen-Stieg wandern.