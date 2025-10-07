Die Freiwillige Feuerwehr Haldensleben feiert das 20-jährige Bestehen ihres Gerätehauses mit einem Tag der offenen Tür. Neben moderner Feuerwehrtechnik präsentiert sie auch Feuerwehrautos aus DDR-Zeiten. Mit vielen Bildern.

Die Jugendfeuerwehr zeigte beim Tag der offenen Tür ihr Können.

Haldensleben - Rund 3.000 Mal ist die Freiwillige Feuerwehr Haldensleben aus dem Gerätehaus an der Gerikestraße ausgerückt, seitdem sie dort vor genau 20 Jahren eingezogen ist. Das 20-jährige Bestehen ihres Gerätehauses feierten die Feuerwehrler nun mit einem Tag der offenen Tür.