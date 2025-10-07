weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  4. Tag der offenen Tür der Feuerwehr: 20 Jahre in der Gerikestraße: Haldensleber Feuerwehr feiert Standortjubiläum

Die Freiwillige Feuerwehr Haldensleben feiert das 20-jährige Bestehen ihres Gerätehauses mit einem Tag der offenen Tür. Neben moderner Feuerwehrtechnik präsentiert sie auch Feuerwehrautos aus DDR-Zeiten. Mit vielen Bildern.

Von Till Frieling 07.10.2025, 06:15
Die Jugendfeuerwehr zeigte beim Tag der offenen Tür ihr Können.
Die Jugendfeuerwehr zeigte beim Tag der offenen Tür ihr Können. Foto: Till Frieling

Haldensleben - Rund 3.000 Mal ist die Freiwillige Feuerwehr Haldensleben aus dem Gerätehaus an der Gerikestraße ausgerückt, seitdem sie dort vor genau 20 Jahren eingezogen ist. Das 20-jährige Bestehen ihres Gerätehauses feierten die Feuerwehrler nun mit einem Tag der offenen Tür.