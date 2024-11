Haldensleben/VS. - Mit „Halloween rollt 16“ feierte der Haldensleber Sportclub (HSC) am vergangenen Wochenende ein mitreißendes Event, das nicht nur Anhänger des Rollkunstlaufs begeisterte. In der ausverkaufte Ohrelandhalle präsentierten mehrere Vereine aus Deutschland, deutsche Vizemeister und sogar ein Weltmeisterpaar aus Italien ihre beeindruckenden Shows.

Ein wahres Feuerwerk an Kreativität und Sportlichkeit lieferten die mehr als 200 Aktiven der teilnehmenden Vereine vom Haldensleber Rollsportverein (HRV), der Polizeisportverein Magdeburg, die Skating Cats aus Krefeld, ESV Lok Potsdam, WERC Berlin, LLG Luckenwalde, SV Flaeming-Skate Luckenwalde, RHC Aufbau Böhlitz-Ehrenberg, Altonaer SV, SV Dresden-Mitte sowie die Gastgeber der Abteilung Rollsport vom Haldensleber Sportclub.

Mit dem Showteil „Popcorn“ heizte der HSC die Stimmung so richtig an und brachte die Halle zur Musik der späten 1960er zum Beben. Foto: Thomas Lein

Das Event begann mit dem Motto „Mauerfall“, das an die Ereignisse am 9. November vor 35 Jahren erinnerte, wobei auch der „Sonderzug nach Pankow“ mit allen aktiven Läufern durch die Halle rollte.

Die Veranstaltung erlebte ihren ersten besonderen Höhepunkt mit den großartigen Leistungen von Noah Hirsch, der bei den Deutschen Meisterschaften 2024 den 2. Platz und beim Cup of Europe den 6. Platz belegte. Der junge Athlet zeigte seine beeindruckenden Küren und versetzte das Publikum mit diversen Mehrfachsprüngen in Begeisterung. Kelly Jensch vom SV Dresden-Mitte, deutsche Spitzenläuferin im Show-Tanz bezauberte mit ihrer unvergleichlichen Ausdruckskraft, ihrem strahlenden Lächeln und fuhr sich erneut in die Herzen des Publikums.

Die zweifachen Weltmeister im Paarlauf, Alice Esposito und Federico Rossi aus Italien, verzauberten mit ihren Darbietungen das Publikum und brachten die Zuschauer mit kraftvoller und atemberaubender sportlicher Präzision zum Staunen. Foto: Thomas Lein

Absolute Höhepunkte waren die Auftritte der zweifachen Weltmeister im Paarlauf, Alice Esposito und Federico Rossi aus Italien.

Die Showstücke der Vereine boten viel Abwechselung. Mit den Minis des HSC mit einer glitzernden Darbietung zu „Disco Fever“ begann das Programm und sorgte schnell für eine ausgelassene Stimmung. Die Skating Cats aus Krefeld, die in diesem Jahr zum ersten Mal bei „Halloween rollt“ dabei waren, begeisterten die Zuschauer auf ihren Inline-Skates mit einer märchenhaften Choreografie zum Thema „Die Schöne und das Biest“. In der dunklen Atmosphäre der Halle wurden ihre Auftritte „Pulse of Darkness“ und „Toccata“ zu einem unvergesslichen Eindruck.

Mit dem Showstück „Wilder Westen“ – eine bunte Mischung aus Duellen und Saloon-Szenen – eröffnete der HSC den zweiten Teil des Programms. Foto: Thomas Lein

Die Gruppe aus Böhlitz-Ehrenberg zeigte mit „Mission Feenwald“ ein buntes und fantasievolles Stück, während der Altonaer SV mit seiner Darbietung „Regenbogen“ für magische Momente sorgte. Das Stück „Spiel mit dem Feuer“ des HRV ließ die Zuschauer förmlich „mitbrennen“, als die Läuferinnen mit Tüchern in Form leuchtender Flammen über die Fläche liefen. Auch Der Grusel-Faktor kam nicht zu kurz: Vom ESV Lok Potsdam und dem SV Flaeming-Skate Luckenwalde sorgten Skelette, Vampire und Zombies für schaurig-schöne Stimmung, die perfekt zum Halloween-Thema passte.

In diesem Jahr gab es wieder Auftritte aus allen Altersbereichen: Nicht nur die Nachwuchsathleten, sondern auch die Eltern zeigten ihr Können auf Rollschuhen. Die Hobbygruppe des HSC präsentierte ihren Hexentanz zur Walpurgisnacht, während eine gemischte Gruppe aus Potsdam und Dresden mit ihrem „Mamma Mia“-Stück unter Beweis stellte, dass auch Erwachsene großen Spaß an dieser Sportart haben können. Mit dabei war der älteste Läufer des Abends – ein 73-Jähriger.

Vertreter von Verwaltung und Sport überreichten Heike Heusmann, Mitglied der Abteilungsleitung und Kassenwartin der Abteilung Rollsport des HSC, für ihre langjährige und äußerst engagierte Arbeit die Sportehrengabe des Landrates in Silber. Foto: Thomas Lein

Die Läuferinnen des PSV Magdeburg begeisterten mit ihrem Stück „Fahnen der Hoffnung“, welches die Werte von Selbstbestimmung und persönlicher Weiterentwicklung thematisierte. Nach der Pause ging es dann weiter mit „Wilder Westen“ erneut vom HSC, das mit einer bunten Mischung aus Duellen und Saloon-Szenen entsprechende Stimmung verbreitete.

Aus dem „Zauberwald“ kamen Feen, die die LLG Luckenwalde mit ihrer märchenhaften Performance präsentierten. Das „Wurzelgeflecht“ des SV Dresden-Mitte überraschte mit einer Synchronität, die nicht nur mit leuchtenden Kostüme, sondern auch durch die Präzision der Darbietung beeindruckte.

Kuchenbuffet des HSC in der Küche, Cosima, Nicole, Yvonne, Dagmar Foto: Thomas Lein

Als alle Sportlerinnen und Sportler dann zum großen Finale gemeinsam einliefen, gemeinsam tanzten und sich von hunderten Zuschauern verabschiedeten, waren Gänsehautmomente gewiss. Halloween rollt war zum 16. Mal ein unvergessliches Erlebnis für alle Beteiligten. Die Mischung aus sportlichen Höchstleistungen, fantasievollen Choreografien, einer umfassenden Vorbereitung der Trainerinnen Antje Dreyer und Nora Uebel, der Moderation von Stefan Hasche, leckeren Bewirtungsangeboten, mit Tombola und Kinderprogramm in einer mitreißenden Atmosphäre ließ die Zuschauer in eine magische Welt eintauchen, die noch lange nachwirken wird.