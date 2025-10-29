Um die Rasenflächen auf dem Haldensleber Waldring zum Blühen zu bringen, stecken die Kitakinder von „Max und Moritz“ und die Erich-Kästner-Grundschüler an zwei Tagen Frühblüherzwiebeln in die Erde.

Filip (r.) und Asmin aus der Erich-Kästner-Grundschule zeigen die kleinen Zwiebeln. Aisha steckt mithilfe von Jolanda van Amerom die Frühlingszwiebel in die Erde. Stephanie Otto gräbt dabei mit dem Spaten ein größeres Loch für die Narzissen-Zwiebel.

Haldensleben - 1.000 kleine und große Frühlingszwiebeln hat Jolanda van Amerom mitgebracht. Sie ist Expertin für Tulpen und andere Frühblüher. „Die kleinen Zwiebeln kommen in die kleinen Löcher, die großen kommen in die großen Löcher“, erklärt sie den Kindern aus der Kita „Max und Moritz“ und einigen Schülern der Erich-Kästner-Grundschule. Filip und Asmin zeigen ihre kleinen Zwiebeln, die im Frühling zu Tulpen heranwachsen.