1.000 Frühlingszwiebeln Waldring wird bunt: Kinder pflanzen Tulpen, Narzissen und Hyazinthen
Um die Rasenflächen auf dem Haldensleber Waldring zum Blühen zu bringen, stecken die Kitakinder von „Max und Moritz“ und die Erich-Kästner-Grundschüler an zwei Tagen Frühblüherzwiebeln in die Erde.
29.10.2025, 17:00
Haldensleben - 1.000 kleine und große Frühlingszwiebeln hat Jolanda van Amerom mitgebracht. Sie ist Expertin für Tulpen und andere Frühblüher. „Die kleinen Zwiebeln kommen in die kleinen Löcher, die großen kommen in die großen Löcher“, erklärt sie den Kindern aus der Kita „Max und Moritz“ und einigen Schülern der Erich-Kästner-Grundschule. Filip und Asmin zeigen ihre kleinen Zwiebeln, die im Frühling zu Tulpen heranwachsen.