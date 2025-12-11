Sternenmarkt in Haldensleben 450 Quadratmeter Eisfläche in der Innenstadt: Wie ist das Schlittschuhlaufen?

Die Eisbahn gehört seit 2006 zum Sternenmarkt dazu. Volksstimme-Volontärin Sophie-Charlott Weiß leiht sich Schlittschuhe aus und läuft einige Runden auf dem Eis. Was sie dabei erlebt.