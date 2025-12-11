Sternenmarkt in Haldensleben 450 Quadratmeter Eisfläche in der Innenstadt: Wie ist das Schlittschuhlaufen?
Die Eisbahn gehört seit 2006 zum Sternenmarkt dazu. Volksstimme-Volontärin Sophie-Charlott Weiß leiht sich Schlittschuhe aus und läuft einige Runden auf dem Eis. Was sie dabei erlebt.
11.12.2025, 18:00
Haldensleben - Auch in diesem Jahr ist die Eisbahn für die Besucher eröffnet worden. Die Stadtwerke sponsert die Attraktion, damit sich die Haldensleber für zwei Wochen aufs Eis wagen können. Seit 2006 gehört die Eisbahn fest dazu. Kurz nach der Eröffnung des Sternenmarktes um 16 Uhr unter der Woche und bei recht frühlingshaften Temperaturen, testet Volksstimme-Volontärin Sophie-Charlott Weiß das Eis.