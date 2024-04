Der Freiwilligentag in den Orten der Gemeinde Hohe Börde eint rund 500 Freiwillige in dem Willen, einmal etwas ganz unverbindlich für ihren Heimatort und die Gemeinschaft zu tun.

Die Türen der Umkleidekabinen im Öko-Bad in Nordgermersleben werden in Vorbereitung auf ein frisches Aussehen abgeschliffen.

Hohe Börde - Die Vorfreude auf die bevorstehende Saisoneröffnung des modernisierten Familienschwimmbades in Niederndodeleben ist riesig. So war es auch kein Wunder, dass allein im Freibad am Gartenweg rund ein Zehntel aller Helfer des Freiwilligentages in allen Dörfern der Gemeinde Hohe Börde mit anpackten.

„Rund 50 Freiwillige waren unserem Aufruf gefolgt, um das Gelände auf die neue Saison vorzubereiten“, hat Florian Pötzsch, der Vorsitzende des Schwimmbadvereins, zahlenmäßig überschlagen. Und das war gut so, denn es gab noch jede Menge zu tun.

Ein eingespieltes Team kümmert sich um die Hecke am Bad. Foto: Florian Pötzsch

Unter Anleitung des Schwimmmeisters Robert Grams haben die Niederndodeleber die Aufenthaltsräume sowie Sitzmöbel für die Terrassen sowie Zäune frisch gestrichen. Auf dem Volleyballfeld wurden weitere vorbereitende Arbeiten zur Installation der Netze und Pfosten getroffen – also galt es, nach dem Einbringen der Tonnen frischen Sands vor einigen Monaten noch einmal viel Sand zu schippen. Die Hecke zur Straße bekam einen Schönheitsschnitt, und es wurde viel geputzt, vor allem die Edelstahl-Sprungtürme und die Wellenrutsche.

„Aber wir sind noch längst nicht fertig,“ erklärt Florian Pötzsch: „Am 6. Mai kommt ein MDR-Team zum dritten Einsatz bei der Sendung ,Mitmachen statt Meckern’. Wir hoffen auch dann wieder auf viele freiwillige Helfer, um dem Gelände den letzten Schliff zu geben.“

Auf der Terrasse des Schwimmbades werden Stühle frisch gestrichen. Florian Pötzsch

Mittlerweile ist das Becken nach der Grundreinigung durch den Schwimmmeister wieder randvoll mit Wasser und wird in den nächsten Tagen in den Probebetrieb genommen, damit pünktlich zum geplanten Saisonstart am 18. Mai alle „Kinderkrankheiten“ beseitigt seien.

Dabeisein zum Kennenlernen

Auch im Öko-Bad in Nordgermersleben herrschte ein sehr reges Treiben. Der CDU-Ortsverband hatte sich viel vorgenommen an diesem Vormittag. „Wir wollen Flächen vorbereiten für das kommende Graffiti-Projekt des Kinder- und Jugendbüros der Gemeinde, Maulwurfshügel von der Liegewiese beseitigen und mit der Muttererde gleichzeitig das Hochbeet bestücken“, berichtet Albrecht von Bodenhausen. Der Ortsbürgermeister zeigt aber auch auf die Sandfläche, die ausgeharkt und von Unkraut befreit werden mussten.

Zur mittäglichen Stärkung der Helfer wurde schließlich der Grill hervorgeholt. Kaiserwetter war der Lohn für das Engagement von fast 500 Teilnehmern aus der Hohen Börde. Zum traditionellen Freiwilligentag hatten die Gemeinde Hohe Börde und das Freiwilligenbüro „aktive hohe börde“ aufgerufen. Und sie trafen auf ein großes Echo in nahezu allen Dörfern.

„An allen Ecken und Enden der Dörfer zwischen Schrote und Beber schallte Lachen durch die milde Frühlingsluft. Das Mitmachen und Kennenlernen stand im Mittelpunkt der 38 Mitmach-Aktionen“, fasste die Gemeinde in einer auswertenden Pressemitteilung zusammen.

Auch Bauhof ist im Einsatz

Die vielen Aktionen boten die Möglichkeit, sich für ein paar Stunden einmalig, kurzzeitig und freiwillig ohne weitere Verpflichtung zu engagieren, um das eigene Lebensumfeld noch schöner zu machen. Genau das ist das Anliegen des alljährlichen Freiwilligentages.

Hohenwarsleben möchte durch Blumen bunter werden. Foto: Hilke Neuschrank

Bürger, Vereine, Initiativen und gemeinnützige Organisationen hatten die Aktionen vorbereitet. Das Aufgabenspektrum war wie in jedem Jahr breit aufgestellt. Ob Frühjahrsputz auf Vereinsanlagen, an Denkmälern oder auf Dorfplätzen, ob Müllsammelaktionen in der Feldmark oder den Ortslagen, Neugestaltungs- und Verschönerungsarbeiten standen ebenso auf dem Plan wie Grünpflege, Pflanzaktionen und Pflasterarbeiten.

Gemeindebürgermeister Andreas Burger packte in Groß Santersleben am Dorfteich ebenso mit an wie seine Amtsvorgängerin Steffi Trittel im Pfarrgarten von Nordgermersleben. Andreas Burger war begeistert und resümierte: „Der Freiwilligentag ist seit Jahren ein Aushängeschild für das bürgerschaftliche Engagement in unseren Dörfern. Darauf können wir alle stolz sein. Das gilt es wertzuschätzen und zu unterstützen.“ Der Bauhof der Gemeinde hatte einige Einsätze vor Ort mit Mitarbeitern, schwerem Gerät und der Bereitstellung von Müllcontainern unterstützt.