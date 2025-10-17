Die Baumpflanz-Challenge ist auch in der Haldensleber Verwaltung angekommen. Mit dem Rennrad bringt der Bürgermeister Bernhard Hieber (SPD) den Apfelbaum zu seinem neuen Standort. Die Aktion wird dabei gefilmt.

Mit seinem türkisen Rennrad macht sich Haldensleber Bürgermeister Bernhard Hieber (SPD) auf den Weg.

Haldensleben - In hoher Geschwindigkeit heizt Bürgermeister Bernhard Hieber (SPD) mit seinem türkisen Rennrad über den Marktplatz hinter seinen Kollegen aus der Verwaltung her und ruft „die Verwaltung ist so schnell“. Hieber hat aber auch noch eine schwere Last in der Hand – einen Apfelbaum. Dabei wird er gefilmt. „Langweilig kann ja jeder“, sagt er mit einem Lächeln und atmet dabei einmal durch. Die Szene wurde mehrfach für die Baumpflanz-Challenge gedreht, für die die Stadt Haldensleben nominiert ist.