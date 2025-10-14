weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  4. Abschiebung: 33-Jähriger wird aus der Börde nach Gambia abgeschoben

Jetzt steht fest: Yerro Gaye wird abgeschoben. Vor dem Magdeburger Verwaltungsgericht demonstrierten Aktivistinnen und Aktivisten dagegen – mit einem mulmigen Gefühl. Denn die letzte Kundgebung war gewaltsam aufgelöst worden.

Von Saskia Lohöfer Aktualisiert: 14.10.2025, 16:09
Castroya Nara aus Berlin steht mit einem Schild vor dem Verwaltungsgericht in Magdeburg und fordert, dass der Gambier Yerro Gaye nicht abgeschoben wird.
Haldensleben/Magdeburg. - Erst eine Kundgebung in Haldensleben, dann die zweite vor dem Verwaltungsgericht in Magdeburg: Aktivisten von „Solidarity Movement“ (Solimo) und weitere Teilnehmer wollen die Abschiebung des Gambiers Yerro Gaye stoppen.