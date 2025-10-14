Jetzt steht fest: Yerro Gaye wird abgeschoben. Vor dem Magdeburger Verwaltungsgericht demonstrierten Aktivistinnen und Aktivisten dagegen – mit einem mulmigen Gefühl. Denn die letzte Kundgebung war gewaltsam aufgelöst worden.

Trotz Protesten: Gambier aus der Börde wird abgeschoben

Castroya Nara aus Berlin steht mit einem Schild vor dem Verwaltungsgericht in Magdeburg und fordert, dass der Gambier Yerro Gaye nicht abgeschoben wird.

Haldensleben/Magdeburg. - Erst eine Kundgebung in Haldensleben, dann die zweite vor dem Verwaltungsgericht in Magdeburg: Aktivisten von „Solidarity Movement“ (Solimo) und weitere Teilnehmer wollen die Abschiebung des Gambiers Yerro Gaye stoppen.