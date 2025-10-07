Dem Gambier Yerro Gaye droht in wenigen Tagen die Abschiebung. Bei einem Termin in der Ausländerbehörde in Haldensleben wurde der Afrikaner in Gewahrsam genommen. Statt der geplanten Hochzeit sitzt er jetzt in Abschiebehaft.

Die Initiative "Solidarity Movement" protestiert vor dem Amt für Soziales und Integration in der Kronesruhe in Haldensleben gegen die Abschiebung von Yerro Gaye.

Haldensleben - Laut der Initiative „Solidarity Movement“ (Solimo) steckte Yerro Gaye mitten in den Hochzeitsvorbereitungen, als er Ende September bei einem Termin bei der Ausländerbehörde in Haldensleben in Gewahrsam genommen wurde. Seitdem sitzt der aus Gambia stammende Mann in Abschiebehaft in Dresden. Um gegen die drohende Abschiebung die Stimme zu erheben, protestierten Aktivisten am Dienstag (7. Oktober) vor der Ausländerbehörde in Haldensleben.