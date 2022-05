Achtung neu! Zone 30 in der Flechtinger Parkstraße eingerichtet

In der Flechtinger Parkstraße ist jetzt eine Tempo-30-Zone eingerichtet worden. Aber Achtung: Ein abgesenkter Bordstein signalisiert eine Grundstückseinfahrt und hebelt Vorfahrt rechts vor links aus.

Flechtingen - Mit der kürzlichen Einrichtung einer verkehrsberuhigten Zone 30 in der Parkstraße in Flechtingen verschwand auch das „Vorfahrt beachten“-Schild an der Straße Zum Sportplatz.