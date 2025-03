AfD und UWG wollen Arbeitspflicht für Asylbewerber in der Börde

Haldensleben. - In zwei unabhängigen Anträgen haben die AfD-Fraktion und die UWG in der jüngsten Kreistagssitzung am Mittwoch den Vorschlag eingebracht, eine Arbeitspflicht für anerkannte Asylbewerber im Landkreis Börde zu etablieren.