In den Städten Staßfurt, Hecklingen und Egeln sowie in Hakeborn sind 17 neue Investitionen geplant. Sie reichen vom Bürgergarten in Staßfurt-Nord bis zu Neubauten im Solbad, in Hakeborn und eines Mehrgenerationentreffs in Börnecke.

Die Akteure, die die neuen 17 Leader-Projekte auf den Weg gebracht haben und umsetzen wollen zusammen mit dem Vorsitzenden des Vereins LAG Börde, Bode, Auen, Michael Stöhr (2. von links), und Leader-Managerin Gudrun Viehweg (links) bei der Klusstiftung in Schneidlingen.

Hecklingen/Egeln/Staßfurt - In den Städten Staßfurt, Hecklingen und Egeln sowie in der Gemeinde Börde-Hakel, speziell im Ortsteil Hakeborn, sind weitere Investitionen geplant. Die Kommunen, Kirchengemeinden, Vereine sowie die Pegasus Soziale Dienstleistungen gGmbH haben zum ersten Projektaufruf des Leader-Vereins LAG Börde, Bode, Auen in diesem Jahr insgesamt 17 Projekte für eine EU-Förderung eingereicht.