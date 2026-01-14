Auch bei winterlichen Wetterbedingungen bietet Uwe Krause aus Süplingen Mountainbiketouren in das Haldensleber Umland an.

Auf zwei Rädern durch Matsch und Schnee: Mountainbiketouren in der winterlichen Börde

Auch bei Eis und Schnee lässt sich Uwe Krause nicht davon abhalten, sich aufs Mountainbike zu schwingen.

Haldensleben - Während der eine oder andere bei winterlichen Wetterverhältnissen wie in den vergangenen Tagen erst gar nicht vor die Tür geht, schwingt sich Uwe Krause weiterhin auf sein Rad. Regelmäßig organisiert er von Süplingen aus geführte Mountainbiketouren durch das Umland von Haldensleben – auch im tiefsten Winter bei Eis und Schnee. „Ich fahre eigentlich immer.“