Zehntausende Autofahrer nutzen täglich die durch die Börde führende A2. Jetzt stehen neue Bauarbeiten an - und machen die Strecke zwischen Magdeburg und Braunschweig damit zur ultimativen Nervenprobe.

Sperrungen auf der A2: Neue Baustelle in der Börde wird zur Nervenprobe

Staus und Sperrung ärgern vor allem zum Wochenende hin die Autofahrer. In der Börde müssen Pendler auf der A2 nun mit zwei Baustellen zurechtkommen.

Bornstedt - Gerade zum Wochenende hin ist die A2 in der Börde die Hauptader für Pendler und Lkw zwischen Braunschweig und Berlin. Doch das ungehinderte Fahrgefühl wird zwischen Eilsleben und Bornstedt wegen Bauarbeiten nun eingeschränkt. Für Staus sorgen hier Baustellen innerhalb einer größeren Baumaßnahme.