weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Haldensleben
    4. >

  4. Seepferdchen im Regen: „Durchschnittssommer“ So lief die Saison in Freibad und Badesee in der Börde

Seepferdchen im Regen und sonnenschein „Durchschnittssommer“ in der Börde: So lief die Saison in Freibad und Badesee

Wenig Sonne und viel Regen: Das zeigt sich auch in den Auswertungen der Besucherzahlen der Badeseen und Schwimmbäder in der Börde – es war eine durchschnittliche Badesaison.

Von Saskia Lohöfer Aktualisiert: 16.09.2025, 15:57
Saisonvorbereitung 2024: Thomas Kopf, Pächter des Campingplatzes in Süplingen, zieht die Bade-Insel aufs Wasser.
Saisonvorbereitung 2024: Thomas Kopf, Pächter des Campingplatzes in Süplingen, zieht die Bade-Insel aufs Wasser. Foto: Anett Roisch

Haldensleben/Oschersleben/Wanzleben/Wolmirstedt. - Nach getaner Arbeit sich im Freibad abkühlen oder in den Sommerferien entspannt am See liegen und baden: Auch in diesem Jahr waren mehrere tausend Gäste in den Freibädern und an den Badeseen im Landkreis Börde gezählt worden. Doch das Wetter lud nicht immer zum Baden ein.