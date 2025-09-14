Wenig Sonne und viel Regen: Das zeigt sich auch in den Auswertungen der Besucherzahlen der Badeseen und Schwimmbäder in der Börde – es war eine durchschnittliche Badesaison.

„Durchschnittssommer“ in der Börde: So lief die Saison in Freibad und Badesee

Haldensleben/Oschersleben/Wanzleben/Wolmirstedt. - Nach getaner Arbeit sich im Freibad abkühlen oder in den Sommerferien entspannt am See liegen und baden: Auch in diesem Jahr waren mehrere tausend Gäste in den Freibädern und an den Badeseen im Landkreis Börde gezählt worden. Doch das Wetter lud nicht immer zum Baden ein.