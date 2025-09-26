Die Gleisbauarbeiten in Haldensleben verzögern sich. Benötigtes Fachpersonal wird noch woanders gebraucht. Die Deutsche Bahn AG nennt einen neuen Sperrtermin für die Bahnübergänge.

Weil Fachpersonal fehlt: Gleisbau in Haldensleben verzögert sich

Deutsche Bahn hält trotzdem an Zeitplan fest

Der Bahnübergang Schützenstraße in Haldensleben wird bald gesperrt.

Haldensleben - Nachdem sich die Sperrung der Bahnübergänge Schützenstraße und Hagenstraße in Haldensleben verschoben hat, nennt die Deutsche Bahn nun neue Termine. Beide Übergänge sollen bald kurz nacheinander abgeriegelt werden.