  4. Deutsche Bahn hält trotzdem an Zeitplan fest: Weil Fachpersonal fehlt: Gleisbau in Haldensleben verzögert sich

Die Gleisbauarbeiten in Haldensleben verzögern sich. Benötigtes Fachpersonal wird noch woanders gebraucht. Die Deutsche Bahn AG nennt einen neuen Sperrtermin für die Bahnübergänge.

Von Vivian Hömke 26.09.2025, 18:00
Der Bahnübergang Schützenstraße in Haldensleben wird bald gesperrt.
Der Bahnübergang Schützenstraße in Haldensleben wird bald gesperrt. Foto: Saskia Lohöfer

Haldensleben - Nachdem sich die Sperrung der Bahnübergänge Schützenstraße und Hagenstraße in Haldensleben verschoben hat, nennt die Deutsche Bahn nun neue Termine. Beide Übergänge sollen bald kurz nacheinander abgeriegelt werden.