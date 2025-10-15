Keine Chance für Langeweile! Es gibt ein volles Ferienprogramm in Haldensleben. Wo die Kinder kreativ werden können oder sich doch in Kartenspielturnieren oder beim Fußball austoben können, lesen sie hier.

Bambi, Kartenspielturnier oder Spielenachmittag - hier ist in den Herbstferien was los

"Der Club" mit Mitarbeiterin Sophie Mesterjahn hat in den Ferien von dienstags bis freitags geöffnet.

Haldensleben - Die Herbstferien sind da und damit auch die Frage: Was tun mit der freien Zeit? In Haldensleben gibt es ein abwechslungsreiches Programm, wobei Filmfans, kreative Köpfe oder ambitionierte Kartenspieler auf ihre Kosten kommen. Ein Überblick über die Angebote für eine erlebnisreiche Ferienzeit.